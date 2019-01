Se billederne: Google besøgte nytårskur - vil måske knytte tættere bånd til Fredericia

Foruden Googles kommunikationschef Jesper Vangkilde lagde regionrådsformand Stephanie Lose (V) også vejen forbi scenen i MesseC til Business Fredericias nytårskur for omkring 600 erhvervsfolk.

Fredericia: Der var champagne, videohilsner, taler, en prisuddeling og musik leveret af Kim Larsens søn Hjalmer. Business Fredericias årlige nytårskur var i år flyttet ud i MesseC, hvor rammerne er videre til de mange erhvervsfolk, der onsdag var samlet for at hilse på hinanden og fejre årets gang. Ifølge erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer havde omkring 600 erhvervsfolk, politikere og embedsfolk taget imod invitationen. En af gæsterne var kommunikationschef for Google Danmark, Jesper Vangkilde, der benyttede lejligheden til at fortælle lidt om den internationale virksomhed, som i november 2018 kunne afsløre, man bygger et stort datacenter til 4,5 milliarder kroner i Taulov. - Vi bruger alle Google. Der er 10 milliarder google-søgninger i verden hver dag. Der skal nogle servere til at lave det hårde arbejde i baggrunden, og dertil kommer sikkerhed og tryghed. Når man taler om at gemme noget "i skyen", så er det i virkeligheden i datacentrene. Det er store industribygninger med lange rækker af servere, der er med til at holde vores data trygge og sikre, fortalte Jesper Vangkilde.

Sundhedshuset i Fredericia bliver bemærket over hele landet som et sted, hvor man tør prøve noget af og gøre noget for sundheden. Stephanie Lose (V)

Med omkring 600 deltagere blev Business Fredericias årlige nytårskur den største nogensinde. Af samme grund var arrangementet flyttet fra Tøjhuset til MesseC. Foto: Peter Leth-Larsen

Mere plads til byggeri I samtalen med borgmester Jacob Bjerregaard (S), der fungerede som vært på scenen, åbnede kommunikationschefen da også for muligheden for, at Google måske i fremtiden vil knytte endnu tættere bånd til Fredericia via sin grund i Taulov. - Der er mere plads, så man kunne måske forestille sig, man kunne åbne endnu mere, sagde Jesper Vangkilde, hvilket fik borgmesteren til at presse lidt på: - Så skal I være hurtige, for der er mange, der er interesserede i jord derude, svarede borgmester Jacob Bjerregaard med et smil. Google har den første bygning i datacentret klar til drift i 2020 og nummer to i 2021.

Borgmester Jacob Bjerregaard (S) konstaterede flere gange i sin tale, at der er godt gang i hjulene i Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen

Fra sygehus til sundhedshus Men det er ikke nok med et stærkt og driftigt erhvervsliv i en kommune som Fredericia. Tilflytning og borgernes velfærd betyder også meget for en kommunes trivsel. En af de store investeringer, som politikerne har foretaget indenfor de senere år, var købet af Fredericia Sygehus, som i dag er sundhedshus. Det var Jacob Bjerregaard og regionrådsformand Stephanie Lose (V), som stod i spidsen for forhandlingerne. - Sundhedshuset i Fredericia bliver bemærket over hele landet som et sted, hvor man tør prøve noget af og gøre noget for sundheden, sagde Stephanie Lose fra scenen.

Opfordrede til opbakning Formand for Business Fredericia Bent Jensen kunne endnu engang glæde sig over, at erhvervslivet i Fredericia har gode kår. Han pegede blandt andet på, at Business Fredericia i 2018 nåede et af sine mål - endda før tid. - Vi ville være i top 20 på Dansk Industris årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsklima, og det blev vi et par år før tid, sagde Bent Jensen med henvisning til Fredericias placering som nummer 17, hvilket var en fremgang på 13 pladser siden året før. Samtidig mindede han om, at finanskrisen og de "onde år" er ovre. Erhvervslivet blomstrer, og så kom Bent Jensen med en opfordring til erhvervslederne og ejerne: - Hvis man har muligheden, så bak op, når man kan.

Bløde puder og en afslappet stemning med kulørte lamper dannede rammen om den årlige nytårskur i Business Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen

Erhvervskonsulent hos Business Fredericia Lene Bach (til venstre) i samtale med direktør for MesseC Grete Højgaard, mens formand for Business Fredericia Bent Jensen venter på at gå på scenen. Foto: Peter Leth-Larsen

Der blev serveret chili con carne med nachos og brød fra små boder rundt i hallen. Foto: Peter Leth-Larsen

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) fortalte, at hele Danmark kigger til Fredericias nye sundhedshus. Foto: Peter Leth-Larsen

Kentaur A/S modtog Business Fredericias Erhvervspris 2018. Indehaver Bernt Dahl (til venstre) tog imod prisen, som erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer overrakte. Foto: Peter Leth-Larsen

Formand for Business Fredericia, Bent Jensen, fortalte, at erhvervsudviklingen i Fredericia fortsat er god og har en af de højeste vækstrater i landet. Foto: Peter Leth-Larsen

Borgmester Jacob Bjerregaard konstaterede flere gange i sin tale, at der er godt gang i hjulene i Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen

Glassene blev adskillige gange hævet til en skål. Foto: Peter Leth-Larsen

Regionsrådsformand Stephanie Lose fortalte, at hele Danmark kigger til Fredericias nye sundhedshus. Foto: Peter Leth-Larsen

Formand for Business Fredericia, Bent Jensen, fortalte, at erhvervsudviklingen i Fredericia fortsat er god og har en af de højeste vækstrater i landet. Foto: Peter Leth-Larsen