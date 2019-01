50 deltagere fra hele landet svømmede lørdag 25 meter i Østerstrands kølige vand. For første gang blev Viking Swim holdt. Arrangør satser på, det bliver en årlig tilbagevendende begivenhed.

Fredericia: Solen skinnede blidt, og vinden holdt sig på venligste vis væk, da 50 seje svømmere lørdag formiddag dristede sig i det 2,8 grader kolde vand ved Østerstrand.

Mads Stryhn, der står bag Lillebælt Halvmarathon, og Ulrich Nicolaisen fra EventC fik idéen til vikingernes svømmetur på Østerstrand over en kop kaffe.

- Vi kan begge lide at svømme, og det ene tog det andet, så vi blev enige om at prøve at lave Viking Swim. Der kom mange folk forbi og stoppede op og så på det. Så kan man se, hvad Østerstrand kan bruges til - også om vinteren, fortæller Mads Stryhn, som var konferencier på Viking Swim.

Arrangørerne havde sat bøjler op med 25 meters mellemrum. Deltagerne skulle nemlig ikke bare et hurtigt dyp under vandet som vinterbadere ofte gør. De skulle svømme distancen i hold.