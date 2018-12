Se billederne: Brandfolk kæmper med at holde styr på brand

Fredericia: Beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen opholdt sig i Middelfart, da branden bredte sig i togvognene i Norgesgade. Han er nu kørt retur til brandsstedet for at følge indsatsen.

- Vi er ved at have branden under kontrol, og fortsætter med mandskabet fra henholdsvis Fredericia og Middelfart, siger Jarl Vagn Hansen.

I forbindelse med starten af indsatsen at to personer blev kørt til observation for røgforgiftning.

- Det er korrekt, at to personer blev sendt til observation. Det var ikke brandfolk, men mere kan jeg ikke sige, oplyser Jarl Vagn Hansen.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Lindhardt oplyser, at ingen personer imidlertid er kommet noget til som følge af branden.

Under indsatsen har TrekantBrand blandt andet haft drone sat op over området for at danne sig et overblik over branden.

Det er blevet slået fast, at der ikke var tale om en asbest brand.