Se årets pletskud i Fredericia: Unges leg med ild trak overskrifter

Fredericia: Vi har netop sagt farvel til 2018. Vi kigger i billeder tilbage på det forgangne år. I decembertravlheden fangede Fredericia Dagblads fotografer blandt andet nedrivningen af den gamle lærerindebolig på Erritsø Bygade. Den måtte lade livet i forbindelse med et boligprojekt. Mona Frankby kunne også gøre status over det første år som indehaver af "Cocktail". FHK slog inden ferien Ajax København; en stribe fagforbund lavede støttedemonstration foran Fredericia Banegård; og Mie Sønderskov holdt julefest for 14 økonomisk trængte familier. Det fyldte lokalt og nationalt meget, da fire unge satte ild i nogle udrangerede togvogne ved Ungdommens Hus, og en stor indsats måtte sættes i værk. De unge havde optaget ugerningen, og videoen blev delt på de sociale medier.

Der er planlagt et stort antal tætte-lave boliger omkring den gamle rytterskole i Erritsø. Den omdiskuterede lokalplan, som baner vej for projektet, er blevet vedtaget, og den betyder, at rytterskolen skal bevares, mens den gamle lærerindebolig må rives ned. Det er den nu blevet! Foto: Peter Leth-Larsen

A. Espersen (tidligere Rahbek Fisk) har flyttet produktionen af fiskeprodukter til Polen og efterladt de gamle fabrikshaller rungende tomme. Dagbladets fotograf var i december forbi. I damernes omklædningsrum er der stadig små spor efter et langt arbejdsliv. Foto: Peter Leth-Larsen

I januar 2018 åbnede Mona Frankby en cocktailbar i Fredericia. Det har været et spændende år for hende. Foto: Peter Leth-Larsen

Thomas Lykke Madsen overtog for nogle år siden den gamle vandværksbygning ved Kongens Port. Tanken er at indrette fem lejemål i den særegne bygning. Foto: Peter Leth-Larsen

Dansk Fægteklub åbnede en afdeling i Fredericia i april måned. Her er vi med til børnenes torsdagstræning i den gamle gymnastiksal ved byens Sundhedshus. 11-årige Stefanie Paulla Koch ved godt, hvordan man hilser på modtanderen. Foto: Peter Leth-Larsen

Det er to skridt tilbage for Ti Trin Ned. Mette og Rainer Gassner havde håbet at kunne åbne deres restaurant i midten af januar, men forsinkelser i byggeprocessen har skudt den drøm ned. Michelinrestauranten kan nu tidligst åbne 25. januar, hvilket er i sidste øjeblik, hvis parret skal gøre sig forhåbninger om også at stå i den næste Michelinguide, som har deadline kort inde i februar. Foto: Peter Leth-Larsen

4. december holdt en stribe fagforbund støttedemonstration foran Fredericia Banegård for at vise deres støtte til DSBs ansatte. Formand for Dansk Jernbaneforening Henrik Horup var vigtigste gæstetaler. Foto: Peter Leth-Larsen

Millioninvestering i Fredericia Idrætscenter (FIC) har sendt håndboldarenaen i superligaen. Hjemmekampene trækker mange til, som her da FHK 9. december mødte Ajax København. Foto: Mette Mørk

Mie Sønderskov holdt lørdag den 15. december juletræsfest for trængte familier i Fredericia. I år deltog 14 familier i festen. Op til festen havde der i en længere periode stået et ønsketræ i byen, hvor man kunne opfylde et julegaveønske for et barn, som ellers ikke ville få det opfyldt. Foto: Søren Gylling