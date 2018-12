Se årets pletskud i Fredericia: Unge svømmetalenter under vand og 4.000 til pokalkamp

Svømmeafdelingen i Erritsø GIF startede i 2017 en ny konkurrenceafdeling med træner Dennis Jespersen i spidsen. Her er juniorsvømmeren Louise Jensen i gang med at finpudse sin rygsvømning under et træningspas i april. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia: 2018 er ved at gå på hæld. Vi kigger i billeder tilbage på året, der gik. I april var Fredericia Dagblads fotografer blandt andet på plads, da der blev taget afsked med den kendte leder af det kommunale spillested i først Det Bruunske Pakhus og siden Tøjhuset, Helle Lillethorup. Og da knap 4.000 tilskuere var klar på Monjasa Park, da lokale FC Fredericia forsøgte at vinde over Silkeborg IF i den ene pokalsemifinale. Avisen besøgte også en familie på fem i Erritsø, der ugentligt handler mad for knap 900 kroner.

Casper Sørensen landede i foråret i Danmark efter to års kokkeophold i Kyoto i Japan. Efter planen fortsætter han sin kokkeuddannelse i London efter en kort pause hjemme i Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen

Der var rift om billetterne til pokalsemifinalen mellem FC Fredericia og Silkeborg IF på Monjasa Park i april. Knap 4.000 tilskuere måtte imidlertid gå slukørede hjem. FC Fredericia smed muligheden for at komme i pokalfinalen væk på et selvmål i starten af 2. halvleg. Til gengæld var der godt gang i lægternes fjerne hjørne, hvor Silkeborg-tilhængerne havde noget af en fest kørende. Foto: Peter Leth-Larsen

Den særdeles kendte leder af spillestedet Tøjhuset, Helle Lillethorup, stoppede i april. Og hun havde dengang ingen plan for, hvad hun så skulle give sig i kast med. Men der skal ske noget nyt, sagde hun efter 21 år på posten. Flere talere til afskedsreceptionen fik tårene til at trille på kvinden i centrum. Foto: Peter Leth-Larsen

Det nye Videnscenter for Velfærdsteknologi åbnede i år Sundhedshuset i Fredericia. Tre sosuskoler er med i samarbejdet. En torsdag i april indtog de en hel hospitalsgang, hvor man blandt andet kunne kigge på forskellige former for velfærdsteknologi, robotter, patientdukker, der bruges i undervisningen, og få en snak med elever og ansatte. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia Teater havde i 2018 bl.a. succes med den anmelderroste musicalsatsning "Prinsen af Egypten". Foto: Peter Leth-Larsen

Virksomheden Leonhard Glas, som selvfølgelig bor på Glarmestervej, fyldte 150 år i 2018. Femte generation i lige linje står i dag for firmaet, som blev grundlagt 7. maj i 1868 af den dengang 33-årige glarmester Rudolf Leonhard. I dag er det tipoldebarnet Martin Leonhard på 47, som styrer butikken. Foto: Peter Leth-Larsen

Gennem et halvt århundrede er grønlandske skolebørn fra Ilulissat rejst til Danmark for at gå i skole og bo hos en værtsfamilie i seks uger. I april ventede hold nr. 50 på at skulle ud til deres familier og var derfor samlet i Børnenes Vel koloni i Hvidbjerg. Rotaryklubberne havde besluttet at markere det runde jubilæum ved at donere rygsække med indhold til ungerne. Foto: Peter Leth-Larsen

Pernille Junie Pedersens familie på fem har et ugentligt madbudget på 800-900 kroner og får tilmed få en sund og varieret kost. En madplan er nøgleordet for familien i Erritsø. Foto: Søren Gylling

To år tog det at nå i mål med et byggeprojekt, som Slots- og Kulturstyrelsen har skullet godkende for den gamle vandværksbygning i Kongens Port. I april fortalte ejer og bygmester Thomas Lykke Madsen, Vejle, om, at nu kunne renoveringen af bygningen gå i gang. Foto: Yilmaz Polat