Se årets pletskud i Fredericia: Ubehagelige brandmænd og damp i renseriet

Fredericia: 2018 er ved at gå på hæld. Vi kigger i billeder tilbage på året, der gik. I september gjorde tilstedeværelsen af mange brandmænd deltagelsen i NM i kortdistance-triatlon rigtig træls for flere af atleterne, der fik et ildebefindende. Dannebrog hejses dagligt over Prinsens Port og på Kastellet, hvilket også var et af de motiver, Fredericia Dagblads fotografer fangede i september. Et andet var den nyåbnede Danstyles Outlet, hvor Rafed Salah, der har en baggrund som mekaniker, blandt andet sælger outlet brudekjoler. Vi kiggede også forbi Byens Rens, som ægteparret Ricky Kjenberg og Pia Skjold overtog i 2017.

Eneste rutinemæssige militære aktivitet i Fredericia midtby er den daglige flaghejsningen over Prinsens Port og på Kastellet. For 100 år siden patruljerede soldater jævnligt voldene, og der var konstant vagter ved hovedporten. Her er det oversergent Steen B. Andersen, som sender Dannebrog til tops ved Kastellet. Foto: Peter Leth-Larsen

Rafed Salah åbnede 1. september Danstyles Outlet, som primært forhandler outlet brudekjoler. Forretningen i Jyllandsgade rummer også en systue, en manicureafdeling og frisørsalon. Rafed Salah kommer fra en baggrund som mekaniker. Ideen til at åbne en kjoleforretning kommer fra hans mor, Raida Al-Gorbawi, som tidligere drev en syfabrik i Baghdad med 1400 ansatte, inden familien flygtede til Danmark i 2001. Nadia Vasie er butikkens model, som her hjælper med at få rettet en selskabskjole til. Foto: Peter Leth-Larsen

Søren Kongsted er bygningsingeniør og lever af at udvikle nye materialer til at lave vindmøllevinger af, han er familiefar, og så deltog han i år i Ironman World Championship i Kailua-Kona på Hawaii - det mest berømte og mest eftertragtede race i triatlon-sporten. For at vænne sig til de ekstreme varmegrader og den høje luftfugtighed på Hawaii havde Søren bygget et svedtelt i garagen, som han opvarmede med en bordgrill og flere gryder kogende vand. Trods de grundige forberedelser gik det ikke godt på Hawaii. Foto: Peter Leth-Larsen

Ægteparret Ricky Kenbjerg og Pia Skjold overtog i 2017 det hæderkronede renseri Byens Rens i Fredericia. Det er ikke kun tøj, som behandles i Byens Renseri. Her er en kuffert ved at få den helt store damptur. Foto: Peter Leth-Larsen

Grand Danois Klubben Danmark fyldte 90 år og fejrede det med en udstilling på Trelde Næs Camping med over 300 tilmeldinger. Her bliver hanhunden Great Bel's Yakushima vist frem. Foto: Peter Leth-Larsen

Anne-Mette Lyager Hansen købte sit eget ridecenter som 17-årig. I dag er hun 19 år og lever af at opdrætte og sælge dressurheste. Og det var netop salget af en pony, som for et par år siden skabte det økonomiske fundament, ridecentret hviler på. I dag har hun 18 heste i sin stald. Foto: Peter Leth-Larsen

Den lokale favorit Andreas Schilling kan efter de nordiske mesterskaber i kortdistance triatlon smykke sig med hele tre titler: DM-mester, VM-mester og nu også NM-mester. Til konkurrencen, som blev afviklet i midtbyen og omkring Gl. Havn, dystede atleterne på sprintdistancen (750 m. svøm - 20 km. cykling - 5 km. løb). Foto: Peter Leth-Larsen

Skovejerne på Trelde Næs, Fredericia Kommune og Danmarks Naturfredningsforening mødtes i september på skolen i Bøgeskov for at diskutere den meget omtalte fredningssag. Det var tydeligt lige fra start, at parterne står langt fra hinanden. Foto: Peter Leth-Larsen

Der var bekymring for, om træner Keld Vestergaard ville pådrage sig en fibersprængning, da de 13-14 årige håndboldpiger fra Trelde GI spillede sig op i Jyllands bedste række. Foto: Yilmaz Polat

Det var koldt, vådt og helt vildt sjovt, kunne redaktionens udsendte konstatere, da flere af de kvindelige journalister i år deltog i Ladies Mud Race, som er blevet en succes og solgt til andre byer. Det er ikke en af journalisterne, der kommer smilende op af vandet her. Foto: Mette Mørk