Se årets pletskud i Fredericia: Studenterglæde, 333 meter krydstogtskib og 95-årige Herluf

En lille, hårdtarbejdende flok arbejdede i juni med markarbejde og vedligehold af bygningerne på museumsgården Kringsminde i Egeskov lidt udenfor Fredericia. Gårdens nuværende bygninger er fra 1700-tallet, men der har været gårdbebyggelse på stedet siden 1600-tallet. Der er meget at se til, for de fire tønder land er plantet til med 22 forskellige kartoffelsorter, havre, hør, kålroer og meget andet. Derfor efterlyser museumsgården flere frivillige til at tage en tørn i de idylliske omgivelser. 62-årige Niels Nielsen er en af de få, som virkelig tager ved på gården. Foto: Peter Leth-Larsen