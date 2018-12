Se årets pletskud i Fredericia: Smukke bølgesprøjt ved en plaget bro

Den cirkelformede badebro ved Østerstrand i Fredericia er fortsat ødelagt efter en hård medfart sidste vinter. En løsning er endnu ikke fundet. Broens udformning virker nærmest som en effektiv bølgefanger, der under særlige forhold byder på spektakulære bølgesprøjt. Bølgerne i indercirklen kan være så voldsomme, at selv hårdføre badegæster gør klogt i at finde et andet sted at dyppe tæerne. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia: 2018 er ved at gå på hæld. Vi kigger i billeder tilbage på året, der gik. Fredericia Dagblads fotografer fangede i januar blandt andet bølgernes smukke brusen mod den nye cirkelbro på Østerstrand. Også et ungt skaktalent og begyndelsen på ombygningen af Fredericia Idrætscenter fangede fotografernes kameralinser.

Den første weekend i januar 2018 indtog 2300 raceduer og deres ejere Messe C. Hobbyen er tidskrævende, men mange medlemmer af Danmarks Racedue Forening har en alder, så de har god tid til deres hobby. Foto: Søren Gylling

Kim Pedersen er en mand med en usædvanlig baggrund og fremtid. Han voksede op i et fundamentalistisk kristent hjem - og brød med det. Til kommunalvalget var han opstillet for Nye Borgerlige, og i januar flyttede han til Japan, hvor han han tiltrådte en stilling i et fransk kød-engrosfirma. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia Kommune solgte i 2015 rækkehusene på Hyrdevej til selskabet Hokton A/S. Det er selskabet VEA ApS, som administrerer lejemålene, og det har været alt andet end gnidningsfrit. Lejerne føler sig nærmest kørt over af ejendomsselskabet, som, de mener, har informeret alt for dårligt og for sent om en større renovering af ejendommene. Eksempelvis gik polske håndværkere i januar i gang med at pille de gamle havestuer, skure og tagplader ned i de ledige rækkehuse på Hyrdevej. Lejerne har tidligere fået påbud om at fjerne ulovlige udestuer og skure ved deres lejemål. Skete det ikke, ville de blive sagt op. Påbuddet blev dog sat på standby. Foto: Peter Leth-Larsen

Store mængder nedbør satte i begyndelsen af året landmændenes tilsåede marker under vand, som her langs Skærbækvej. Foto: Peter Leth-Larsen

I januar væltede det ind med gæster til Business Fredericia og Fredericia Kommunes nytårskur. Flere end 500 fra erhvervsliv, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og presse havde tilmeldt sig årets arrangement i Tøjhuset. Foto: Peter Leth-Larsen

Teaterchef Søren Møller, Fredericia Teater. Foto: Peter Leth-Larsen

DR optog i januar fire gudstjenester i Christianskirken i Fredericia. Seerne fik således anledning til at stifte nærmere bekendtskab med kirkens farverige sognepræst Eva Thorgaard Jerg. Gudstjenesterne blev vist på DR K. Foto: Peter Leth-Larsen

Adesh Easwaralingam er et skak-talent ud over det sædvanlige. Han har mange titler og medaljer bag sig. I januar blev han Danmarksmester i skoleskak. Han finder ro, fred og afslapning i at tænke fem-ti træk frem. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia Idrætscenter blev i 2018 udvidet for 34 millioner kroner. I januar var byggeriet ét stort hul og fundamentet så småt ved at være færdigt. Byggeriet, som stod færdigt i august, er på 2700 kvadratmeter fordelt på tre etager, og rummer bl.a. et helt nyt indgangsparti. Foto: Peter Leth-Larsen