Se årets pletskud i Fredericia: Historisk mølleværk, et jernbryllup og en ung musiker

Fredericia: Vi har netop sagt farvel til 2018. Vi kigger i billeder tilbage på det forgangne år.

En helt almindelig novemberdag fangede en af Fredericia Dagblads fotografer en mand på ethjulet cykel, helt i balance på vej gennem Fredericia. Vi var i november også forbi Gammelby Mølle, hvor Preben Lange, der er 8. generation på stedet, viste det restaurerede mølleri, hvor dele af det gamle mølleværk dateres til 1500-tallet.

Else og Johannes fejrede jernbryllup, og bymuseet arrangerede en stemningsfuld byvandring i anledning af 75-året for jødernes flugt under 2. Verdenskrig og 80-året for krystalnatten.

Musikeren Jacob Dinesen kiggede forbi redaktionen, og julemanden ankom traditionen tro til byen.