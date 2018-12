Se årets pletskud i Fredericia: Halloween hos Mette er ikke for sarte sjæle

Folk med sarte nerver bør undgå Damvej, når Mette Løvendahl fejrer Halloween. Hvert år slipper hun nemlig et dusin zombier og monstre løs i sin have for at jage en skræk i livet på sagesløse mennesker. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia: 2018 er ved at gå på hæld. Vi kigger i billeder tilbage på året, der gik. Halloween har rigtig godt fat i Mette Løvendahl, som i lang tid op til forbereder sig på at skræmme besøgende i hendes have på Damvej. Hun slipper et dusin monstre og zombier løs. Fredericia Dagblads fotografer var i oktober blandt andet også med, da tusindvis af gamere indtog Messe C, til FC Fredericias kamp mod Viborg, og det åbne byrådsmøde i Korskærparkens medborgerhus. Ligesom Bobbie Bernie Nielsens mange julegaver til udsatte familier blev foreviget, og vi tog en tur til en kommende urnebegravelsesplads i Skærbæk.

En stor regnvandsledning blev i efteråret gravet ned på J.B. Nielsens Plads. Det skete som del af byens klimasikring. Gravearbejde og løft foregår i dag med store entreprenørmaskiner. For 100 år siden rykkede en mindre hær af hårdtarbejdende mænd ud med trillebører og skovle. I dag klarer 3-4 mand det samme. Foto: Peter Leth-Larsen

FC Fredericia tog i oktober imod Viborg på Monjasa Park. Inden kampstart lå Viborg i front med tre point ned til FC Fredericia i 1. division. Anders Holvad troede længe, han havde lavet udligningsmålet til 1-1. Det havde han ikke. Målet blev annulleret. FC Fredericia tabte kampen 1-2. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia Kommune holder to gange om året åbne byrådsmøder udenfor rådhuset. I oktober blev mødet holdt i Medborgerhuset i Korskærparken. Som ved ethvert andet byrådsmøde ringede borgmester Jacob Bjerregaard (S) med klokken for at erklære mødet for åbent. Korskærparken stod sidste år på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets berygtede ghettoliste. Det gør boligområdet ikke længere. Foto: Peter Leth-Larsen

I Bobbie Bernie Nielsen kælder lå der i oktober omkring 6000 julegaver! Inden jul nåede det tal op på knap 9000. Alle gaverne delte han gratis ud til udsatte familier. - Der findes, som han siger, kun én rigtig julemand i Fredericia...mig! Jeg deler nemlig gaver ud! Foto: Peter Leth-Larsen

Sven Schou vil etablere en skov-urnebegravelsesplads i Skærbæk, hvor han ejer et stort stykke skov. I oktober blåstemplede byrådet ideen, og nu venter en høring samt Kirkeministeriet. Sven Schou håber at kunne tage pladsen i brug i løbet af april 2019. Foto: Peter Leth-Larsen

Bjørn og Inge Handberg flyttede for godt et år siden ind i Frederikshuset, hvor de var så heldige at få den lejerlejlighed, de havde udset sig. Det har de ikke fortrudt. Frederikshuset er en del af Kanalbyen, som er ved at blive bygget på den gamle Kemira-grund. Foto: Peter Leth-Larsen

Jimmy Rasmussen fra Fredericia er storryger og KOL-patient med en lungekapacitet på 34 procent, og så har han intet tilovers for den massive ikkeryger-bølge, som skyller ind over landet i disse år. 1. august begyndte Salling Group eksempelvis at gemme cigaretterne i sine butikker: Netto, Føtex og Bilka. Cigaretterne skjules, så unge ikke fristes. Næste generation skal være røgfri, er målet. - Man skulle fan'me tro, det er en børnehave, er Jimmy Rasmussens kommentar til gemmekampagnen. Foto: Peter Leth-Larsen

Gamereventet NPF, NetParty Fyn, lagde atter vejen forbi Messe C, hvor op imod 5000 gamere dystede i diverse e-sports ligaer/spil. Blandt andet Fortnite, League Of Legends og Counter Strike. Foto:Yilmaz Polat

Teater Malstrøm holdt i oktober audition til anden omgang af forestillingen Burlesque. Foto: Søren Gylling