Se årets pletskud i Fredericia: Farverige hæklemus og afsked med fiskefabrik

Charlotte Rimmer hækler trøstemus til de mindste, som indlægges på akutafdelingen og børneafdelingen på Kolding Sygehus. Hun er selv kommet i gang med hækleriet efter at have oplevet, hvor stor betydning en trøstemus havde for hendes egen tre-årige søn. Charlotte Rimmer har desuden fået 10 andre kvinder med på hæklevognen. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia: 2018 er ved at gå på hæld. Vi kigger i billeder tilbage på året, der gik. I august kom Fredericia Dagblads fotografer blandt andet helt tæt på Charlotte Rimmer, der hækler trøstemus til de mindste, som bliver indlagt på akutafdelingen og børneafdelingen på sygehuset i Kolding. Vi var også forbi prøverne til Disney-musicalen "Tarzan", der foregik i Eksercerhuset. Trelde-skovene har fyldt meget i såvel redaktionens dækning som i læserbrevene i år - i august satte dagbladet en drone op for at se skovene lidt fra oven. Et stykke lokal erhvervshistorie blev afsluttet, da fiskefabrikken A. Espersen, tidl. Rahbek Fisk, havde sidste produktionsdag den 31. august.

Fredericia Kulturnat - Trekantområdets Festuge. Foto: Peter Leth-Larsen

Prøverne til Fredericia Teaters Disney-musical "Tarzan" foregik i Eksercerhuset på Bülows Kaserne, hvor artisterne lærte at mestre de akrobatiske øvelser, forestillingen kræver. Foto: Peter Leth-Larsen

Selv om Danmarks Naturfredningsforening (DN) går varmt ind for en fredning af Trelde-skovene, er det langt fra sikkert, at fredningen kommer til at ske. Fredningsforslaget møder massiv modstand blandt skovenes 70 ejere, som formentlig vil fremsætte krav om en temmelig stor millionerstatning. Foto: Peter Leth-Larsen

En stor undersøgelse viser, at stik imod reglerne inddrages pårørende til psykiatriske patienter ikke i behandlingen. Tina Ræbild i Taulov og hendes datter, Camilla, som lider af paranoid skizofreni og har mindst 40 selvmordsforsøg i baggagen, er begge dybt frustrerede over den manglende inddragelse. Foto: Peter Leth-Larsen

Rejsegilde på den nye foyer og tilbygning på Sundhedshuset i Fredericia. Efter den officielle talerrække med borgmester Jacob Bjerregaard og udvalgsformand for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark Bo Libergren i hovedrollerne, blev der budt på et let traktement bestående af ristede pølser i flere afskygninger. Hertil brød og dyppelse. Sundhedshusets Sille Kloppenborg var naturligvis også med til den festlige markering. Foto: Peter Leth-Larsen

Det sidste fiskestykke er lagt i foliebakke på Værftsvej i Fredericia. Fiskefabrikken A. Espersen meddelte for et par år siden, at man flytter produktionslinjerne til Polen. Fredag den 31. august 2018 var sidste produktionsdag på fabrikken i Fredericia. Virksomheden bevarer dog en række administrative funktioner i byens nye Porthouse. Foto: Peter Leth-Larsen

Monjasa-direktør Anders Østergaard er en berejst herre. Til daglig bor han i Dubai, men bruger meget tid på at flyve rundt mellem virksomhedens internationale kontorer, som ligger spredt ud over kloden. Hans rødder er dog dybt plantet i Fredericias muld, hvor Monjasa har hovedsæde. Det er også i Fredericia, han vil bo, når han bliver gammel. Foto: Peter Leth-Larsen

Til havnefesten i Skærbæk svømmede to havfruer rundt i vandet. Foto: Yilmaz Polat