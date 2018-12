Også den internationale kunstner, Kirstine Roepstorff, der efter 14 år i Berlin er vendt hjem og har atelier lidt uden for Fredericia, kom fotografen forbi, ligesom kameraets linse fangede starten til Urbania Streetfood og de flere end 10.000 tillidsrepræsentanter, der i slutningen af marts indtog Messe C.

Fredericia: 2018 er ved at gå på hæld. Vi kigger i billeder tilbage på året, der gik.

Lars Rævdal er craft brewer på Carlsbergs bryggeri i Fredericia. Og det er ikke så lidt øl, han har været med til at forsyne pilsnertørstige danskere med. Bryggeriet producerer årligt adskillige millioner liter øl. Foto: Peter Leth-Larsen

Kirstine Roepstorff, der er et af tidens helt store danske kunstnernavne - også internationalt - udstillede i 2018 på Trapholt. Efter 14 år i Berlin er hun vendt hjem og har nu atelier ned mod Lillebælt lidt uden for Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen

Stribevis af trafikulykker omkring den nye Lillebæltsbro forårsagede mandag den 12. marts timelange køer. Ulykkerne skyldtes en kombinationen af tæt tåge, for høj hastighed og ukorrekt lygteføring. Flere kom til skade, og beredskabet havde 75 mand i gang med det store oprydningsarbejde. Foto: Peter Leth-Larsen

Skoleleder Poul Sørensen kæmpede bravt for at holde tårerne tilbage, da eleverne på Fredericia Realskole sagde farvel til ham. Det gjorde de med fællessang og gaver - og en masse kram. Poul Sørensen nåede at arbejde 38 år på skolen, inden pensionisttilværelsen trak i ham. Foto: Peter Leth-Larsen