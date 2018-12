Sådan vil kommunen spare otte millioner kroner på ledelse og administration

Fredericia: Ledelsen og administrationen i Fredericia Kommune slankes for otte millioner kroner i 2019.

Tirsdag fortalte kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe om den nye koncernstruktur, hvor fire personer får titlen "koncernchef". De skal fremover referere til kommunaldirektøren. Byrådet skal på et lukket byrådsmøde på mandag godkende den nye struktur, der i budgettet giver en gevinst på otte millioner kroner.

Flere byrådspolitikere har afvist at kommentere indholdet før byrådsmødet.

Men Fredericia Dagblad har set sagsbeskrivelsen og det økonomiske regnestykke. Nedlæggelsen af en direktørstilling bidrager med 1,4 millioner kroner, og to andre nedlagte stillinger 0,7 og 0,5 millioner kroner. Der spares 1,8 millioner kroner ved udbud af it, og to millioner ved effektivisering ved reorganisering af stabe. Desuden skaffes 1,5 millioner kroner ved en ny beregning af finansielle poster. 0,1 millioner kroner hentes fra en pulje til strategisk HR.