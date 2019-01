Sådan gør andre: Vejle tilbyder overnatning til atleterne

Over 250 studerende er tilknyttet Campus Vejle Sportscollege, og omkring halvdelen af de dem overnatter på et kollegium i nærheden af Vejles uddannelsesinstitutioner.

Vejle: Campus One er navnet på et kollegium for studerende på Campus Vejle og Syddansk Erhvervsskole, og det er også noget, som eleverne på Campus Vejle Sportscollege kan benytte.

Sportscolleget åbnede i 2009 for idrætstalenter, som ønsker at tage en ungdomsuddannelse, samtidig med de dyrker deres sportsgren på højt plan.

- Vi er en stor uddannelsesinstitution med cirka 2700 elever. Ud af dem er cirka 10 procent sportscollegeelever, så det er mellem 250 og 300, siger Nikolaj Primdahl, der er leder af Campus Vejle Sportscollege.

De studerende kommer fra hele landet, og halvdelen af dem bor på stedet, mens resten - primært de lokale - bor hos deres forældre.

- Hele konceptet er, at man skal kunne få en ungdomsuddannelse til at gå i hånd med at dyrke en masse idræt. Nogle steder er det klubberne, der varetager morgentræningen, mens det andre steder er os selv, der står for det. Det kommer an på, hvad der er af klubber i lokalområdet, der kan håndtere det, forklarer Nikolaj Primdal.

Campus Vejle Sportscollege samarbejder med Elite Vejle, som er byens pendant til Fredericia Eliteidræt, og flere lokale klubber som Vejle Boldklub, Jelling Golfklub og Vejle Håndbold Klub.

- Det handler om at kigge på den enkelte for at finde ud af, hvad der er brug for for at få hverdagen til at hænge sammen. Vi bruger mange ressourcer på en lave en hverdag for dem, så de ikke bare flytter hjemmefra og er alene. Vi har nogle ansættelser, der varetager noget af tiden om aftenen, så der er voksne omkring dem, eller de er til at få fat i. Så det ikke kun er skoledagen, vi dækker, siger den daglige leder.