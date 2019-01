Sådan finder Business Fredericia årets erhvervsprismodtager

- Jeg tager kandidaterne med til det sidste bestyrelsesmøde i december, hvor vi drøfter forslagene uden at tage endelig stilling. Derefter undersøger jeg par forskellige ting, og så træffer bestyrelsen den endelige beslutning i januar, fortæller Kristian Bendix Drejer.

Alle kan komme med foreslag til prisen, men det er i sidste ende Business Fredericias bestyrelse, som beslutter, hvem modtageren bliver. Det fortæller erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer. Han opfordrer blandt andet Business Fredericias 700 medlemmer i et nyhedsbrev om at komme med forslag.

Fredericia: Det er hvert år en længere proces at finde frem til modtageren af årets erhvervspris, som Business Fredericia har delt ud fire gange.

Ingen nedskrevne kriterier

Der er ikke en lang række nedskrevne kriterier, som erhvervsprismodtageren skal leve op til. Det er et bevidst valg, så man ikke på forhånd risikerer at udelukke nogen fra at modtage prisen.

- Nogle har gjort sig fortjent til det på grund af store resultater, andre har gjort noget godt for byen eller har et andet aspekt med i deres måde at drive virksomhed på som eksempelvis CSR (socialt ansvar, red.). Modtageren kan både være en stor og en lille virksomhed, så alt er i spil, fortæller erhvervsdirektøren.

Ifølge ham tager bestyrelsen da også en længere debat om kandidaterne og måler dem på mange forskellige parametre, inden de træffer beslutningen.

Nogle af de indstillede forslag går igen fra år til år.

- Denne gang havde vi cirka 20 forslag, fortæller Kristian Bendix Drejer.