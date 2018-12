Så ligger datoen fast: Til januar bliver Fredericia et supermarked rigere

To fuldtidsansatte og to deltidsansatte ansat, og når butikken åbner, kommer der også til at være en lille håndfuld ungarbejdere på lønningslisten.

De seneste måneder er der blevet arbejdet hårdt for at gøre den nye butik klar, og Spar-franchisetageren René Hartvig Clausager har næsten ansat det personale, han skal.

Glæder sig som til juleaften

I øjeblikket arbejder håndværkere og René Hartvig Clausager hårdt med at få lokalerne gjort helt klar.

- Der halter jeg lidt endnu, men jeg har en forhåbning om at være i plads i løbet af de næste 14 dage. Vi fik ny kassesluse leveret i går, de er ved at sætte edb til i dag og tømreren går og snedkererer. Der kommer noget hele tiden, men ellers er der blevet malet og vi er ved at være i gang med at sætte inventar op, så det begynder at lysne, siger han.

Næste udfordring bliver at få koordineret og håndteret vareleverancerne op mod åbningen, hvilket ifølge René Hartvig Clausager bliver et stort administrativt arbejde.

- Det er den største udfordring lige nu. Ellers er vi ved at have ro på, siger købmanden, der sammenligner butiksåbningen med juleaften.

- Jeg kan huske, hvordan jeg engang glædede mig til, at juletræet skulle tændes den 24. Jeg tror, jeg glæder mig lige så meget til den 10.

Det kommende personale, som starter 2. januar, ser også frem åbningen.

- Jeg har faktisk noget personale, der har lidt svært ved at holde sig væk. Selvom nogle af dem stadig er i job andre steder, kommer de stadig forbi efter arbejde. Det viser kun, at det er de rigtige, jeg har valgt, siger René Hartvig Clausager.