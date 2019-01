Så kan der bestilles bord: Ti Trin Ned er klar med åbningsdatoen

Åbner for booking

- Vi åbner for booking nu, og vores kokke går i gang med at finde sig til rette i køkkenet torsdag, siger Mette Gassner.

Også tjenerne er i sving på adressen Toldkammeret 9, inden gæsterne dukker op.

Kokken Michael Nørtoft skal fortsætte sin træning til DM for kokke 2. februar, mens to tjenere, Karina Kannegaard og Valdemar Hesselbjerg, forbereder sig på at deltage i DM for tjenere 1. februar.