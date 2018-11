Så er julebyen åbnet: Nye aktiviteter i hele december

- Der har været mange mennesker, og mange kom allerede inden klokken 15, hvor det åbnede officielt, sagde Karina Wærnskjold-Thiesen, by- og eventkoordinator i Fredericia Shopping.

Julepynt i boderne

Julebyen er åben hver dag frem til jul med et tæt program. Ved åbningen sørgede nisseklædte medlemmer af 6. juli Garden for musikken, mens Kristian Høberg fra Christianskirkens Drenge- og Mandskor sang for, da der blev danset om juletræet.

I boderne var der ikke kun æbleskiver - man kan også købe eksempelvis keramik og julepynt fra forskellige kunsthåndværkere.

- Der kommer til at være nye sælgere i boderne næsten hver weekend. Der har været stor interesse for at få en bod, og det er ret godt, når det kun er andet år, vi har julebyen. Jeg har dog nogle huller, hvis folk er interesseret, sagde Karina Wærnskjold-Thiesen.

Som noget nyt er der sat en pavillon op, hvor der vil være forskellige indslag. Fredag var der gratis candyfloss.

- Folk er meget velkomne. I dag havde vi 6. Juli Garden til at spille og Kristian Høberg til at synge, og i løbet af december bliver der en masse forskellige aktiviteter, sagde Karina Wærnskjold-Thiesen.

Blandt højdepunkterne er et besøg fra Bubber lørdag 8. december.