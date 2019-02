SF fejrer 60 år og skærer ud af samfundskagen på Rådhuspladsen

Fredericia: Det er 60 år siden, at Aksel Larsen blev eksluderet af forlod DKP og stiftede Socialistisk Folkeparti. Den stiftende kongres blev holdt den 15. februar 1959, og det markerer man lokalt med lagkage og politiske budskaber på Rådhuspladsen lørdag formiddag.

- Vi står foran et folketingsvalg, der er vigtigere end nogensinde, og der er brug for et stærkt SF, der vil kæmpe for ordentlige skoler og ældrepleje. Vi har haft 60 stærke år, og vi vil gerne takke fredericianerne for et godt samarbejde i den forgangne tid, og høre deres ønsker for fremtiden, siger formand for SF Fredericia, Per A. Moos Laursen i en pressemeddelelse.