SER Hegn vandt ordre på vildsvinehegn: Måtte byde ind to gange

Det nærmest vælter ind med store ordre hos SER Hegn i Fredericia. Senest vandt virksomheden ordren på det 60 km lange vildsvinehegn, som skal sættes op langs den dansk-tyske grænse i bestræbelserne på at forhindre svinepest i at brede sig til den danske svineproduktion. Hegnet på billedet er dog ikke det hegn, der skal sættes op langs den dansk-tyske grænse. Foto: Peter Leth-Larsen

SER Hegn vandt i december ordren på det såkaldte vildsvinehegn. For SER Hegn var det lige til. De ville have ordren.

Fredericia: Folketinget vedtog i sommeren 2018, at Danmark skal have et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse for at forhindre den afrikanske svinepest i at sprede sig til danske grise. Vildsvinene kan være bærere af dette og det er det, som hegnet nu skal være med til at stoppe. Fredericianske SER Hegn vandt ordren på hegnet i december og sætter første spadestik i slutningen af januar. - Vi bød ind på det, så snart det var muligt, siger Henrik Hallenberg Rasmussen, direktør i SER Hegn, om det berømte vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Den største ordre SER Hegn er ikke uvant med store opgaver og har tidligere leveret hegn til Storebælt, Carlsberg Danmark og Vestas. Men vildsvinehegnet er den største opgave, som de har haft. - Det er den største enkeltordre, vi har haft. Og det er den største enkeltordre, der nogensinde er lavet af hegn i Danmark, fortæller han. Så snart opgaven kom i udbud, var Henrik Hallenberg Rasmussen og hans folk i gang. - Jeg kiggede hen og spurgte medarbejderne, hvor hurtigt kan vi levere og opsætte det. Så satte vi os ned og blev enige om, at det var noget, vi vil lave. Siden har vi jagtet den, fortæller Henrik Hallenberg Rasmussen med et smil. Der blev arbejdet flere dage og nætter, og kort efter var de klar til at give et bud. 30,4 millioner lød buddet på med forbehold om, at omkostningerne stiger undervejs.

Bygherrerne troede der var en fejl Når der skal bydes ind på større projekter, går det som oftest igennem et EU-system. SER Hegn afgav derfor også deres bud i et EU-supply system, men bygherrerne troede, at buddet var for godt til at være sandt. - Der var tre danske firmaer og ét tysk. Vores bud var så lavt i forhold til andres, at bygherrerne troede, der manglede noget. Det udløste, at vi skulle forklare en usædvanlig lav pris. Så vi var nødt til at gå ind og byde igen og komme med en udregning igen. Og så indgik vi aftalen, fortæller Henrik Hallenberg Rasmussen. En af årsagerne til de meget lave omkostninger for SER Hegn skal findes i, at de selv har maskineri til det, og at de ikke skal bruge penge på udstationering af medarbejdere, fordi der er lavet aftaler med to underentreprenører i området. - Vi har det rigtige maskineri. Så regnede vi en skarp priser og lavede det sammen med to underentreprenører i Sønderjylland. Sådan kom vi frem til en meget god pris, fortæller Henrik Hallenberg Rasmussen.

Klar til november Vildsvinehegnet er designet, så vildsvinene hverken kan komme over eller under. Hegnet er et stålmåttehegn, der sættes ned i en halv meter dyb rende og strækker sig over ca. 70 kilometer langs den dansk-tyske grænse. Men allerførst skal der ryddes og fjernes beplantning og fjernes et gammelt veterinærhegn. - Herefter kan vi så gå i gang med hegnet, de 40-50 færiste (en rist, der forhindrer dyr i at gå over en vej, men hvor biler kan køre, red.), hvilket er et kæmpe støbearbejde, og så er der omkring 100 porte, der skal sættes op, fortæller Henrik Hallenberg Rasmussen. SER Hegn tager første spadestik den 28. januar Arbejdet skal stå færdigt til november 2019.