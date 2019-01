Rumpe ved rumpe på Kødranden: Byens virkelige centrum i 1950'erne

Nok er Landsoldatpladsen byens fineste, men det egentlige samlingspunkt for fredericianere før hen var Kødranden. Stensætningen ud til Danmarksgade, hvor der ofte sad mange, mange flere ,end man ser på billedet her. Fredericia Dagblads tidligere journalist, Poul Thiesen husker indgående alt det, der blev snakket om - men også at det hele ændrede sig en dag. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn