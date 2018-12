Fredericia: Lørdag den 8. december kl. 12 til 13.30 signerer den lokale forfatter Rosa Engelbrechts sin seneste udgivelse "Mindesteder Fredericia og omegn" i Billunds Boghandel. Over 352 sider fortælles om 225 kendte og mindre kendte mindesteder, illustreret med et væld af Rosas egne nye farveoptagelser og en række historiske fotos.

Med udgangspunkt i de mange historiske markører beskriver hun en del af byhistorien gennem emner der spænder over fæstningens anlæg og brug, krigenes påvirkning og spor, byens udvikling og historiske bygninger. Desuden beskrives personer, som mindes for deres særlige betydning samt trossamfundenes særlige historie. Der fortælles om stederne på en måde, som giver nye vinkler på minderne, og som beskriver bevæggrundene til, at en markering blev besluttet, om stemninger ved afsløringerne og om eventuelle flytninger af mindemærker. Drejer det sig om personmindesteder, gives der et indblik i personens liv og levned.