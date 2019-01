Rolig weekend for politiet

Fredericia: Det blev en rolig weekend i januar for politiet, som alene kunne koncentrere sig om at notere bilister for at køre i påvirket tilstand. Det skete til gengæld fire gange i løbet af weekenden, oplyser vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Patruljecenter Syd.

Føreren af en varebil blev stoppet på Indre Ringvej fredag eftermiddag og sigtet for spirituskørsel. Det drejer sig om en 54-årig mand fra Fredericia.

Lørdag nat var det ligeledes en varebil, som politiet stoppede på Strandvejen, og sigtede den 53-årige fører for spirituskørsel.

Derudover blev bilister på 51 år og 33 år stoppet på henholdsvis Holstensvej og Vildgåsevej for at have kørt i påvirket tilstand. Den 51-årige blev desuden sigtet for at køre bil i frakendelsestiden.