Røg i udsugning på shawarma-bar: Må holde lukket et par dage

Fredericia: Kort før klokken 14 udbrød der brand i ventilationssystemet hos shawarmastedet Afandi i Danmarksgade.

Fadel Kadem, som er ansat på stedet, var hurtigt i gang med en pulverslukker. TrekantBrand var hurtigt på stedet og spærrede en del af Danmarksgade tæt på gågaden.

- Jeg opdagede, at der var ild i ventilationssystemet, så jeg ringede hurtigt til brandfolkene, fortæller Fadel Kadem.

Indsatsleder Ulrik Strehle fra TrekantBrand oplyser, at der blev sendt røgdykkere ind fra bagsiden af bygningen.

- Der var røg inde i lokalet, da vi ankom. Han (Fadel Kadem, red.) forsøgte at slukke det med en pulverslukker, og han havde selv sørget for at evakuere restauranten, og det er jo det vigtigste, sagde Ulrik Strehle.

For restauranten venter der nu et par dages lukning, oplyser Fadel Kadem. Ventilationen skal nemlig repareres, inden der igen kan laves shawarmaer og andre specialiteter.

- Men om to-tre dage er vi klar igen, siger Fadel Kadem.