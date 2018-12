Rod-rod: Torve-træ skal fældes

Fredericia: Hvad der startede som et forsøg på at forhindre bytræer i at ødelægge flisebelægningen, ender nu med, at et træ på Ryes Plads skal fældes. Træets rødder er vokset uhensigtsmæssigt, og træet truer med at vælte. Andre træer har måske samme problem.

Det drejer sig om et robinia-træ på omkring ti år. Lige som en række andre af midtbyens træer, står det i en ramme, der skal tvinge træets rødder nedad.

Formålet med rammen er at forhindre rødderne i at lægge sig så højt oppe, at de ødelægger flise- og brostensbelægningen. Da træet på Ryes Plads begyndte at hælde, opdagede man dog, at rod-styringen havde fået en af træets store, bærende rødder til at vokse rundt om træet, da først den ramte metalrammen. Det gjorde, at træet mangler rodfæste til en af siderne - og så risikerer det at vælte. Og det var allerede begyndt at hælde faretruende.

Flere andre træer står i samme type kasse, og nu skal det vise sig, om også de har rod-problemer.