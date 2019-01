Robot er medvirkende årsag til apotek-flytning

Fredericia: Godt en million kroner. Så meget vil det koste at udskifte den robot, der i kælderen under Axeltorvs Apotek henter og sorterer den medicin, kunderne oppe i stueetagen har recept på.

- Vores robot i kælderen har ti år på bagen og skal snart udskiftes, forklarer apoteker Tine Klingsten.

Axeltorvs Apotek var blandt de første til at indføre robot-betjening, hvilket blandt andet gjorde ekspeditionerne hurtigere. Men nu er der regler på vej, som stiller nye krav til robot-teknologien.

- EU-regler kræver blandt andet, at robotten skal kunne skelne mellem originale præparater og ulovlige kopier. Så vi skulle forny teknologien uanset hvad, siger Tine Klingsten.

Samtidig stod en række andre investeringer i ombygning og istandsættelse for døren. Og med ændrede pladsbehov var det derfor ikke svært for apotekeren at træffe beslutningen om at flytte fra den ellers gamle, hæderkronede bygning.