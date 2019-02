Ris og ros til jobcentret: Folketingskandidat søgte løsninger på omdiskuterede udfordringer

Søren Haastrup, der er folketingskandidat for Alternativet, var lørdag vært for et borgermøde. Omkring 30 personer diskuterede udfordringer og løsningsmuligheder på social- og beskæftigelsesområdet.

Fredericia: Forslagene var mange, og der var langt fra enighed mellem deltagerne på det borgermøde, som folketingskandidat Søren Haastrup fra Alternativet havde indbudt til lørdag eftermiddag.

De 30 personer, der dukkede op til borgermødet, fik alle mulighed for at komme med deres syn på de omdiskuterede udfordringer på social- og beskæftigelsesområdet i Fredericia og på landsplan.

- Mange folk føler ikke, at de bliver set og hørt. Jeg vil gerne give alle en mulighed for at komme til orde uden en fast dagsorden. I stedet for at gå rundt om den varme grød er man nødt til at dykke ned i den. Det er ikke farligt, men noget vi er nødt til, siger Søren Haastrup.

Omtænk det hele og start forfra, lød det fra et par af deltagerne. Andre foreslog mere tid og tillid til de ansatte på jobcentret, mens nogle mente, at kommunen skal gøre mere for at indhente erfaringer fra de kommuner, hvor man har fået gode resultater med særlige initiativer for jobsøgende borgere.

- Man skal sørge for, at borgeren bliver mødt, der hvor borgeren er. Hvad er deres forventning, hvad er deres drøm og hvad kan jobcentret bidrage med. Hvis man starter positivt, får man også noget positivt ud af det, lød det fra en af de fremmødte borgere.