Rikke troede ikke, hun duede til skolen: Nu får hun ti-taller

Rikke Hansen roser undervisningen for at være meget varieret, hvor man ikke bare sidder på en stol i timevis. Hun er tilflytter til Fredericia og nyder også at have fået nye venner på skolen. Foto: Marianne Husted

Rikke Hansen uddanner sig på Social- og Sundhedskolen til at have med mennesker at gøre. Informationsdag i morgen lørdag.

Fredericia: Rikke Hansen troede ikke, hun duede til at gå i skole. Derfor har det taget den 32-årige studerende på Social- og Sundhedsskolen i Fredericia nogle år at få modet til at søge ind på en uddannelse. - Nu får jeg ti-taller, og lærerne er gode til at rose mig. Det er helt anderledes end at gå i folkeskole, siger hun, der altid har vidst, at hun skulle have med mennesker at gøre. Rikke Hansen har arbejdet som handicaphjælper. Hun var meget glad for arbejdet, men hun opdagede også, at hun manglede faglig viden. - Faktisk endte jeg med at måtte sygemeldes, fordi jeg om morgenen vågnede og var bange for at komme i en situation, jeg ikke kunne håndtere.

I plejestuen lærer eleverne at have med plejekrævende at gøre med blandt andet denne dukke, som Rikke Hansen, der læser til social- og sundhedshjælper, og direktør Hanne Helleshøj hjælper hinanden med at få op at sidde. Foto: Marianne Husted

Mange muligheder I august begyndte hun på grundforløbet på skolen på 6. Julivej. Målet er at tage den 14 måneder lange uddannelse til social- og sundhedshjælper. Egentlig ville hun efter endt uddannelse fortsætte med at være handicaphjælper, men efter to matchdage på plejecentret Ulleruphus blev hun så fascineret af arbejdet, at hun også kan forestille sig en fremtid på et plejehjem. - Det er kommet bag på mig, at uddannelsen giver så mange muligheder siger hun. Der er mulighed for at læse videre til social- og sundhedsassistent og derfra videre til f.eks. sygeplejerske, jordemor og ergoterapeut. Det er heller ikke nødvendigvis ældre mennesker, man kommer til at beskæftige sig med. Social- og sundhedshjælpere arbejder også på sygehus, inden for handicap-området og i psykiatrien.

Livskloge mennesker Rikke Hansen vil dog gerne have med ældre at gøre. Hun nyder at tale med livskloge mennesker med en lang historie. Hun vil i det hele taget gerne gøre en forskel. Og så har hun opdaget, at det med at skifte bleer og hjælpe med personlig hygiejne ikke fylder meget i en social- og sundhedshjælpers dagligdag. Den fordom har hun som så mange andre ellers haft. - Efter at vi har prøvet det på en øvedukke i plejestuen, finder vi ud af, at det er hurtigt overstået. Social- og Sundhedsskolens direktør, Hanne Helleshøj, tilføjer, at man som social- og sundhedshjælper eller assistent får lov til at komme med i nogle af livets smukkeste øjeblikke, som når den nærmeste familie tager afsked med en af deres nære, eller når et ældre menneske måske genvinder nogle af sine færdigheder eller lærer at klare sig på andre betingelser.

Spændende undervisning Spændende er et ord, som Rikke Hansen bruger igen og igen, når hun skal beskrive sin skoledag. Der er hele tiden en veksling mellem teori og praksis. Der bliver taget hensyn til den enkelte, så skolegangen er tilpas udfordrende, men ikke uoverkommelig. Hun har selv ADHD, og det bliver der også taget hensyn, så hun har fået en plads på forreste række i klasselokalet og kan gå en tur, hvis hun har for meget uro i sig. - Vi er meget fokuseret på forskellige læringsstile og tager hensyn til de forskellige niveauer, som de studerende befinder sig på, siger Hanne Helleshøj, som peger på, at det skal være attraktivt at gå på uddannelserne. Rikke Hansen og mange andre elever er sammen med undervisere og studievejledere parat til at fortælle meget mere, når Social- og Sundhedsskolen i morgen lørdag den 12.1 holder åbent hus fra kl. 10 til 14.