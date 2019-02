Resultat af skolevalg 2019: Flest stemmer til blå blok

I løbet af dagen havde 63.463 elever fra 8., 9. og 10 klasser landet over været forbi stemmeboksen for at sætte kryds ved det parti, som de er mest enige med.

Glade formænd

- Folketingets sammensætning ville blive ændret totalt, hvis de unge måtte bestemme. Dansk Socialdemokratisk Ungdom, der ved de to forrige skolevalg har stået svagt, er nu næsten på samme niveau som moderpartiet. I absolut antal stemmer har blå blok fået flest. Men tager man højde for spærregrænsen på to procent, som Nye Borgerlige og Kristendemokraterne netop ikke når op på, får rød blok alligevel flest mandater, siger valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.

- Jeg er simpelthen så stolt af DSU og Socialdemokratiet, og det jeg er allermest stolt af, det er at socialdemokratiet er et nuanceret parti, siger Frederik Vad Nielsen fra DSU.

- Der er stadigvæk klart flertal til blå blok. Ungdommen vil stadigvæk gerne have Lars Løkke Rasmussen som statsminister, siger Venstres Ungdoms formand, Jacob Sabroe.