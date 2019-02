Renseanlægget sikrer sig

Sanddal: Alt Fredericias spildevand bliver i store rør sendt til det lavtliggende centralrenseanlæg på Røde Banke. Renseanlæggets placering tæt på Lillebælt gør, at Fredericia er udpeget til et af de mere klimatruede områder i Danmark.

- En oversvømmelse på centralrenseanlægget vil kunne ramme de mange installationer og pumper m.v. og kunne være nærmest katastrofal. Derfor etablerede vi for to år siden diger for at sikre anlægget mod de værste oversvømmelser fra bækken i nord og vest, og regnvandskanalen i øst mellem anlægget og havnens nuværende areal - og det har virket, for vandet har stået højt et par gange på de fronter, konstaterer direktør for Fredericia Spildevand og Energi Søren Hjortsø Kristensen.

Selskabet har et tæt samarbejde med Fredericia Kommune for at optimere indsatsen på tværs af klimastrategi, spildevandsplaner m.v.

- Med digerne har vi fået sikret os med de største oversvømmelsestrusler. Men der er også andre kilder, der kan udfordre os udover monsterregn, som vi jo også skal håndtere og ledt væk. Vi har derfor nedsat en intern arbejdsgruppe, som kigger på, hvordan vi sikrer afvanding på centralrenseanlægget, siger Søren Hjortsø Kristensen.