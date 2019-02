Rekordmange gæster med krydstogtskibe i år: Også i Fredericia er der fremgang at spore

1,2 millioner gæster besøger Danmark med krydstogtskibe i 2019. Ud over København vil også mange havnebyer i provinsen opleve et markant antal sejlende gæster.

København/Fredericia: En sand armada af krydstogtskibe vil i 2019 besejle danske farvande og havne. Krydstogthavnene fra Skagen i nord til Rønne i øst vil sætte ny rekord med over 1,2 millioner gæster.

København er fortsat den vigtigste destination. Men ikke kun hovedstaden får glæde af de mange turister - havne uden for København vil i år få næsten en kvart million gæster.

Det vurderer Claus Bødker, krydstogtchef i Wonderful Copenhagen, som huser netværket for den danske krydstogtbranche.

- Den danske krydstogtsucces bliver mere og mere forankret rundt om i landet som kilde til omsætning i havnene og forretning i byerne. I år kan vi forvente en samlet effekt af krydstogtturismen i form af en omsætning på cirka 1,6 milliarder kroner og 2200 fuldtidsjob, siger Claus Bødker.

Østersøen er en populær region for krydstogter. En stor del af rundrejserne begynder og slutter i København, som i 2019 får hele 158 sådanne besøg.

Antallet af gæster i de enkelte havne varierer fra år til år. Men i 2019 er der flere, som får markant fremgang - ud over København eksempelvis Fredericia, Skagen og Bornholm.

Fredericia havde sidste år otte krydstogtskibe. I 2019 bliver tallet 20 skibe efter et tæt samarbejde mellem byens cruisekoordinator og havnen, oplyser turistassistent Jan Mikkelsen fra VisitFredericia.

- Selv om det ikke lyder så eksotisk, har skibene fundet ud af, at Fredericia er en god by at lægge til i. Vi har udflugter til Odense med fokus på H.C. Andersen, til Egeskov, Ribe og Unesco-byen Christiansfeld, og så har vi Koldinghus lige om hjørnet og Jelling i nærheden, siger han.

Hertil kommer at havnen i Fredericia er dyb, så skibene kan gå til kaj uden lods.

- De sejler næsten lige ind i gågaden, hvor man i København skal ud med shuttlebusser. Og vil man ikke på udflugt i 5-6 timer, har vi spændende byvandringer i Fredericia. Og ligegyldigt hvor i byen turisterne er, kan de se skibet, siger Jan Mikkelsen.De handlende og erhvervsdrivende er glade, og for en del borgere er det næsten blevet tradition at gå ned for at vinke farvel til skibene, der sendes afsted med kanonsalut.