Fredericia: Biblioteket har fæstet sig ved, at lånerne efterspørger litteratur, der understøtter alle fordele ved gang og raske traveture. Og da Fredericia Bibliotek også fungerer som turistinformation, var det nærliggende at undersøge muligheder for smukke traveture i Danmark. Det betyder, at man ved forårets rejsecaféer sætter fokus på Hærvejen, Gendarmstien og Pramdragerruten.

Onsdag 27. februar kl. 16.30 gælder det Hærvejen; Gert Hougaard Rasmussen er guide og tager aftenens publikum på en rejse gennem Danmarkshistorien og smuk dansk natur. Landskaberne veksler sammen med naturindtrykkene, mens årtusinders historie gradvist folder sig ud for fødderne af en.

Der serveres en let forfriskning, men tilmelding er ikke nødvendig, og der er gratis adgang.