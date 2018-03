Sundhed

Ambulanceudvalg anbefaler, at Region Syddanmark ikke udnytter muligheden for at komme ud af aftalen med Responce, der varetager ambulancekørslen i Trekantområdet. Dermed lægges der op til, at Syddanmark i hvert fald frem til 2025 stadig skal dækkes af to ambulanceoperatører.

Ambulancer: Når ambulancer rykker ud i Syddanmark i fremtiden, vil ambulancerne fortsat komme fra to forskellige selskaber.

Det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, som blandt andet har ansvaret for ambulancedriften i regionen, indstiller overfor regionsrådet, at man fortsat vil have tilknyttet ambulanceselskabet Responce i Trekantområdet, mens Ambulance Syd fortsætter med at dække resten af regionen. Det selvom regionen har mulighed for at slippe ud af kontrakten med Responce fra september 2020.

“ Nu har vi brug for stabilitet. Det tror jeg også, redderne er godt tilfredse med. Mads Skau (V), formand for det præhospitale udvalg, Region Syddanmark.

- Vi har været fint tilfredse med Responce, og jeg tror, vi får noget ud af at have to selskaber, der kan lære af hinanden. Responce har nok også har haft en forventning om at have opgaven i ti år. Hvis jeg var dem, ville jeg nok også være lidt uforstående, hvis vi opsagde kontrakten, når vi har været tilfredse med dem, siger formand for præhospitaludvalget Mads Skau (V).