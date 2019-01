Red Barnets nye formand i Fredericia tager hatten af for de frivillige

Fredericia: Joachim Grundtvig er valgt som ny formand for Red Barnet Fredericia på lokalforeningens generalforsamling.

Han har sine rødder i Fredericia og en baggrund som leder på Sct. Knuds Skole.

- Det betyder noget for mig, at vores by og kommune tilbyder alle børn - også de sårbare og udsatte - en tryg og god opvækst, hvor de får en god skolegang og mulighed for at udvikle deres potentiale som ung og voksen. Det vil jeg gerne kæmpe for i Red Barnet Fredericia, siger Joachim Grundtvig i en pressemeddelelse fra Red Barnet.

Red Barnet Fredericia blev nystiftet for 10 år siden, efter at foreningen havde ligget stille i nogle år, og driver blandet andet en familieoplevelsesklub, som sikrer udsatte børn gode og givende oplevelser. Lokalforeningen arrangerer også julehjælp, ferielejre og driver en genbrugsbutik.