Rapport: Bilsalget i Fredericia går langt over forventning

I Fredericia sælges der biler, både og campingudstyr for langt mere, end hvad der er forventeligt, konkluderer rapport. Den geografiske placering og infrastruktur gør det nemt for bilkøbere at komme til, mener erhvervsdirektør.

Kommer man til for at kigge på en bil, trækker det lidt ekstra, at der ligger flere forhandlere samlet indenfor en overskuelig afstand, så man også kan se på biler andre steder

Handelsbalancen Danmark 2018 er en rapport udarbejdet af Retail Institute Scandinavia.Den sammenligner omsætningen af forskellige varegrupper i landets kommuner set i forhold til den forventede omsætning. I rapporten kalder man den forventede omsætning for forbrugspotentialet, der stammer fra Forbrugsstatistikken lavet af Danmarks Statistik. Forbrugsstatistikken kommer fra en løbende undersøgelse, der over en treårig periode samler forbrugsdata ind fra en række husstande i hele Danmark. Rapporten bygger på data fra Skat og Danmarks Statistik og stammer fra 2014, 2015 og 2016, som er de nyest tilgængelige. Fredericia Kommune er den kommune, der har den højeste omsætning i forhold til det forventede i kategorien bil, båd og camping. Rapporten viser samtidig, at omsætningen på de samme varegrupper mellem 2014 og 2016 steg med 700.000 kroner i Fredericia Kommune.

- På grund af vores infrastruktur har vi mange store bilfirmaer placeret. Det er et sted, der er nemt at komme til for at se på biler, så for mig forekommer det meget naturligt, at vi ligger højt, siger Kristian Bendix Drejer.

Den markant større omsætning end forventet kommer bag på erhvervsdirektør i Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer, men han er ikke overrasket over, at Fredericia overpræsterer i kategorien med bil, båd og camping.

Fredericia rammer indeks 204 på det såkaldte handelsbalanceindeks, der viser forskellen mellem det forventede forbrugspotentiale og den faktiske omsætning. Konkret betyder det, at der i Fredericia i 2016, hvor de nyeste tal er fra, blev solgt biler, både og campingudstyr for 1,8 milliarder kroner. Den forventede omsætning var vurderet til at være på omkring 335 millioner kroner.

Flere forhandlere giver fordel

Selvom Fredericia Kommune ligger højest blandt samtlige kommuner i Jylland og på Fyn, er der stadig et stykke vej til, at omsætningen på 1,8 milliarder kroner er nok til at gøre området til hovedstad for bilsalg. I Aarhus havde man eksempelvis en omsætning på 5,8 milliarder kroner i 2016, mens Silkeborg, der længe har været uofficielt udråbt til at være "bilernes by", solgte for 2,9 milliarder kroner i varekategorien biler, både og camping.

Hos to af byens bilhandlere - Henrik Christensen Fredericia og Autohuset Vestergaard - har man da også lidt svært ved at se en klokkeklar tendens til, at Fredericia skulle være på vej til en særlig status. Dog fortæller medejer Ole Christensen fra Henrik Christensen Fredericia, at den relativt store koncentration af bilforhandlere giver en fordel for salget.

- Jeg er ret overbevist om, at mange bilforhandlere i samme område giver et godt grundlag. Kommer man til for at kigge på en bil, trækker det lidt ekstra, at der ligger flere forhandlere samlet indenfor en overskuelig afstand, så man også kan se på biler andre steder, siger Ole Christensen.

I de fire øvrige varekategorier, der indgår i rapporten - dagligvarer, beklædning, boligudstyr og øvrige udsalgsvarer - ligger omsætningen i Fredericia Kommune noget tættere på det forventede, der angives som index 100. Dog ligger kategorien boligudstyr længst fra med et index på 73.