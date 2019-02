Professor om Weptos: Et af de allermest lovende koncepter

- Tommy kom til os. Vi har været med siden dag et og testet det i vores eget laboratorium og været med i Santander i Spanien og i Lillebælt. Efter min overbevisning er der her et af de allermest lovende koncepter ud fra et teknisk synspunkt - altså hvor godt høster anlægget energi, og i forhold til anlægsudfordringen; at det ikke bliver overbelastet i ekstreme situationer, fortæller Jens Peter Kofoed.

Har kontaktet 209 navne

Indehaver af Weptos, Tommy Larsen, fortæller, han selv har skudt 30 millioner kroner i Weptos, men nu har han ikke flere penge. Derfor har han længe forsøgt at få en kapitalstærk partner ind i projektet. Han har kontaktet 209 virksomheder, fonde og andre kontakter. Men det er endnu ikke lykkedes at finde en partner.

Weptos har fået to internationale patenter godkendt, hvilket ifølge Tommy Larsen har kostet fire millioner kroner. Dermed er teknologien nu beskyttet i USA, Europa og Kina.

Weptos har ad fire omgange fået tilskud fra PSO-midlerne, som administreres af Energinet under Energistyrelsen. I alt har virksomheden modtaget 20 millioner kroner. PSO-midlerne er en tarif, som forbrugerne betaler via el-regningen. Den blev indført i 1998 og er blandt andet blevet uddelt til projekter med vedvarende energi. Ordningen er dog under udfasning og vil være fuldt afviklet 1. januar 2022.

- Problemet for Weptos er, at vi er gået fra at være et forsknings- og udviklingsprojekt til at være et demonstrationsprojekt. Så falder støtteprocenten, og man skal selv betale mere, forklarer Tommy Larsen.

Derfor har Tommy Larsen i de senere år forsøgt at finde en partner, sponsor eller på anden vis skaffe den fornødne kapital. Derfor risikerer opfindelsen og iværksættervirksomheden Weptos at måtte lukke inden årets udgang.

- Det ville være frygteligt ærgerligt, hvis ikke man tager det her skridtet videre, siger professor Jens Peter Kofoed om Weptos.