Producent af arbejdstøj vinder årets erhvervspris: Vi er både stolte og beærede

Fredericia: Årets erhvervspris 2018 gik til Kentaur.

Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer kunne fra scenen i Messec onsdag aften afsløre, at Business Fredericias erhvervspris 2018 gik til Kentaur, der producerer arbejdstøj, og indehaver Bernt Dahl.

Virksomheden har 65 ansatte i Fredericia og 700 i udlandet og blandt andet produktion i Vietnam, Serbien og Polen. Samtidig har virksomheden tocifrede vækstrater.

Det var en glad ejer og grundlægger af virksomheden, Bernt Dahl, som tog imod prisen.

- Vi er både stolte og beærede over det. De sidste tre måneder har været fyldt med hæder. Så den tid, hvor Kentaur kunne leve et liv under radaren, er vist ovre nu, sagde Bernt Dahl umiddelbart efter prisoverrækkelsen.

Udover hæderen modtager prisvinderen også en check på 10.000 kroner og et diplom. Kentaur blev etableret i 1990, men virksomheden har rødder tilbage til 1927 under navnet Fredericia Kittelfabrik. I forbindelse med firmaets rekonstruktion i 1989 købte Bernt Dahl rettighederne til navnet Kentaur og den lette del af arbejdstøjet.