Prisstigning på strøm: Mix af takststigning og droppet gave

Trekantområdet: Forbrugerne skal betale ekstra for at få strøm fra Ewii i 2019, og stigningen bliver på 640 kroner. Stigningen er en blanding af, at nettariffen stiger, og at el-kunderne fremover skal betale et abonnement på 540 kroner åligt for at benytte elnettet.

For en normalkunde med et årligt forbrug på 4000 kWh var tafiffen i 2018 på kr. godt 18 øre per kWh, og den stiger i 2019 til knap 21 øre per kWh.

Abonnementet var i 2018 nul kroner, og det stiger i 2019 til 540 kroner.

Elkunderne har de seneste tre år været fritaget for at betale abonnement, fordi selskabet havde valgt at bruge 75 mio. kroner af formuen på at friholde kunderne for den betaling.

Men sværere tider betyder, at bestyrelsen har besluttet at droppe gaven, hvilket repræsentantskabet blev orienteret om i forbindelse med redegørelsen for det kommende års budget onsdag eftermiddag.