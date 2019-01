Preben er årets spejderleder

Fredericia: De tre Sct. Georgs Gilder i Fredericia har kåret Preben Høj Larsen fra KFUM-spejderne i Skærbæk som årets spejderleder. Preben startede sin spejderkarriere som ulveunge i Varde, og via et smut i Aalborg blev han i august 2000 gruppeleder i Skærbækgruppen. Den post bestred han indtil juli 2018, hvor han trådte et skridt tilbage og blev gruppeassistent.

Preben Høj Larsen er blevet indstillet af distriktschef Mogens Bahnsen og ledergruppen i Skærbækgruppen. Samstemmende for de to indstillinger nævner de Prebens dedikerede tilgang til spejderarbejdet. Han er spejder med hud og hår, og han er aldrig bange for at træde til, når der kaldes på ham. Det være sig i gruppen, i distriktet og i KFUM-spejderkorpset.

Prebens kone og deres tre børn er også meget aktive i Skærbækgruppen.

I forbindelse med kåringen som årets spejderleder 2018 fik Preben Høj Larsen overrakt et diplom, en buket blomster samt en økonomisk erkendtlighed.