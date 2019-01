Præst og lektor i sjælesorg holder foredrag i Fredericia

Fredericia: At være lykkelig er tilsyneladende et af de højeste mål for mange. Men hvad er det at være lykkelig? For nogen handler det om en følelse. Men spørgsmålet er, om denne tolkning holder for en nærmere prøvelse.

Sådan lyder det om et foredrag, som Mikkel Wold, præst og lektor i sjælesorg, holder i Hannerup Kirke onsdag 30. januar kl. 19.

Mennesket har alle dage interesseret sig for, hvad det vil det vil sige at leve lykkelig, og ofte hænger spørgsmålet sammen med at leve et meningsfyldt liv. Foredraget vil netop belyse forholdet mellem lykken og det meningsfyldte liv.

