Postnord åbner tre nye pakkeshopper i Fredericia: Endnu uvist hvor

Over for Fredericia Dagblad kan Postnord dog endnu ikke fortælle, hvor i kommunen de tre nye såkaldte Collect Shop 'er slår dørene op, eller hvor de kommer til at ligge.

Danskernes handel på internettet klikker derudaf, og derfor opruster Postnord og andre store pakkeselskaber med indleverings- og afhentningsmuligheder på posthuse og i ekspeditioner i andres butikker. For eksempel kiosker og dagligvareforretninger.I 2008 havde 47 procent af 16-74 årige købt på nettet inden for se sidste tre måneder. I 2018 var tallet eksploderet til 73 procent. Bare mellem 2017 og 2018 steg andelen fra 69 til 73 procent. Kilde: Danmarks Statistik

Skal frankere selv

Men det bliver i eksisterende forretninger. For eksempel dagligvarebutikker eller kiosker.

Kunderne kender allerede konceptet fra eksempelvis et mindre supermarked eller en købmand, hvor man lægger sin pakke i et bur eller kvitterer på en lille terminal og får resultatet af sin nethandel over disken.

I dag er der fire Postnord-posthuse i Fredericia. I de to Føtex'er, i Super Brugsen Nymarksvej og i Løvbjerg Super på Strevelinsvej. Posthusene tilbyder forskellige ydelser ud over den rene indlevering og afhentning. Derudover findes fire pakkebokse i Fredericia og Taulov samt indlevering af erhvervspakker direkte til Taulov Pakkecenter.

De tre nye Collect Shop'er lægger sig som et supplement midt imellem. For nok bliver der tale om egentlige ekspeditioner til at hente og sende pakker, men de tilbyder ikke andre postale tjenester, og man skal have frankeret hjemmefra.