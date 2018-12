Populær hængebro blev pillet ned: Usikkert om den kommer op igen

Fredericia: For snart et år siden forsvandt den gyngende bro ved Dronningens Bastion.

Vi er ved at finde ud af, om det kan svare sig at ordne den. Den er mere skadet end først antaget.

Mere skadet end antaget

Legeområdet "En god omvej" blev sat op på volden i 2012, og flere steder giver de grønne metalredskaber mulighed for leg og træning på volden. Redskaberne blev sat op i 2012 og var dengang centrum for stor debat. Fortalerne mente, at redskaberne var et friskt pust på voldanlægget, og den gyngende bro ved Dronningens Bastion har været populær blandt børn. Kritikere mener, at at redskaberne skæmmer voldanlægget. Desuden har der været naboklager over larm fra broen.

- Vi er ved at finde ud af, om det kan svare sig at ordne den. Den er mere skadet end først antaget. Alle pontonerne er fyldt med vand, og hele konstruktionen er stærkt beskadiget, siger Karsten Merrald Sørensen, som oplyser, at broens wirer og træet også trænger til en kærlig hånd.

Men lige nu er der ikke økonomi til at ordne broen.

- Vi har fokuseret mere på de andre ting, og vi har bedt om at få udbedret de faldunderlag, der står på volden, siger museumslederen.

Andre opgaver har fyldt mere i årets løb, blandt andet de sygdomsramte "risikotræer", som blev fældet nær voldens legeplads.

- De havde det altså virkeligt skidt, og dem blev vi nødt til at fælde i en fart. Derfor har vi ikke udbedret den bro, som selvfølgelig er god, hyggelig og meget populær. Men den er ikke lige så vigtig som opgaven med at fælde et træ, der kan falde ned i hovedet på folk, siger Karsten Merrald Sørensen.