Politikerne ønsker en grøn by, men gadetræerne har det ikke godt

Fredericias næsten 300 gadetræer har det ikke fremragende. Politikerne har sat embedsmænd i gang med at komme med løsningsforslag. Muligheden kan være at erstatte gågadernes træer med træer i krukker.

Fredericia: 10 lindetræer i Jyllandsgade skal i 2019 udskiftes med navertræer, men det er kun toppen af isbjerget af udfordringer med træerne i byens gader.

- Træerne har vokset sig store, og det betyder, at vi hvert år er nødt til at beskære rødderne, for at der ikke sker alt for store skader på belægningen i særdeleshed i gågaderne. Det er dyrt og besværligt, og så er det med til at svække træerne. Så vi har noget af en udfordring, siger formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S) til Fredericia Dagblad.

Han har sammen med de øvrige medlemmer af udvalget netop fået en orientering om status på træernes tilstand i den indre by.

- Vi har en midtby, som er fyldt med træer, og det er vi enige om, at vi gerne fortsat vil have. Men en del træer er ramt af sygdomme, så vi har taget fat på blandt andet at udskifte lindetræerne med navertræer, som er mere robuste, siger Christian Bro.