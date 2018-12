Politikere siger nej til rækkehusbyggeri ved forfaldent center: For småt og kompakt

Politikerne i by- og planudvalget foreslår i stedet ændringer til forslaget, for udvalget vil meget gerne have, der bliver gjort noget på adressen.

Fredericia: Politikerne i by- og planudvalget har for nylig sagt nej til en ansøgning om rækkehusbyggeri på Skansevej 50.

Politikerne mener ikke, projektet er det rette i sin nuværende form men vil meget gerne have et nyt byggeri på placeringen.

- Projektet må have en runde mere. Som det er nu, bliver det for småt og kompakt i forhold til, hvad vi ønsker. Men vi vil gerne have, der sker noget på lokationen, siger formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).

En privat udvikler har henvendt sig til Fredericia Kommune med et forslag om at bygge 20 rækkehuse i to plan i stedet for bydelscentret i tilknytning til Skanseparken.

I 2016 lukkede den sidste dagligvarebutik i centret, og i dag er der kun et pizzeria i drift. Ifølge forvaltningen forfalder bygningen og pladsen ved grunden, og ejeren skulle være interesseret i at afhænde grunden.