Politiker om kolonihavesag: - Vi kommer ikke til at lure ved hækken

11. december gik otte ugers høringsfase i gang vedrørende en lokalplan for kolonihave-området ved Egeskovvej. Det har været et langt, sejt træk, men by- og planudvalgsformanden tror på, at lokalplanen imødekommer tidligere problemer.

Ingen fast bopæl

Kolonihavehusejerne havde et ønske om, at to væsentlige faktorer blev ændret i forløbet. De ville gerne have lov til at bygge 120 kvadratmeter store huse, og så ville de have lov til at sove i deres kolonihave året rundt. Ingen af de ønsker er blevet opfyldt, som lokalplanforslaget ser ud i skrivende stund. De får til gengæld lov til at bygge op til 80 kvadratmeter - og derudover er der 21 kvadratmeter til rådighed til udhuse.

- Med den her lokalplan slås det fast, at området vedbliver med at være et kolonihaveområde, uden beboelse. Når det ligger fast, har folk en bedre mulighed for at indrette sig efter reglerne. Den nye lokalplan imødekommer så langt, som det er muligt, ønsket om at have større byggerier end de 35 kvadratmeter, der gælder nu, siger Steen Wrist.

