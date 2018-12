Politijagt endte med at gravsteder blev pløjet ned på Michaelis Kirkegård: - Man forstår slet ikke, det kan lade sig gøre

Politijagt gennem indre by natten til torsdag endte med, at påvirket bilist torpederede hegnet til Michaelis Kirkegård og fortsatte i høj fart ind på kirkegården, hvor flere gravsteder blev ramt, før bilen blev bremset af bevoksning.

- Det er helt utroligt, at bilisten er ramt ind mellem to betonpiller og kunnet komme så langt ind på kirkegården, før han er blevet stoppet. Der har været fuld fart på, siger han.

- Man forstår slet ikke, at det har kunnet lade sig gøre, siger kirkegårdsgraver Per Thimsen, da Fredericia Dagblad møder ham på kirkegården torsdag morgen, hvor han får overblik over skaderne.

Fredericia: Et bevaringsværdigt gravsted på Michaelis Kirkegård står næppe til at redde, mens et nyere gravsted med lidt muskelkraft og nye planter kan blive sig selv igen. Det er noget af resultatet af, at en bil på nærmest forunderlig vis i nat med fuld kraft kørte gennem hegnet til kirkegården fra Jyllandsgade.

Mellem søjler

Bilen landede på kirkegården, efter en politipatrulje havde sat efter den i Nørre Voldgade kl. 2.30 natten til torsdag.

- Bilen kørte slingrende gennem byen, og derfor besluttede patruljen at følge efter for at stoppe bilisten. Han nægtede at stoppe og forsøgte at køre væk. Vi fulgte efter, men i Kirkestræde ud for nummer 18 mistede bilisten herredømmet over bilen og fortsatte ind over kirkegården, forklarer vicepolitikommissær Ole Eckholdt fra Patruljecenter Syd.

Bilen fortsatte direkte mod kirkegården, hvor den har ramt hegnet, der er lige ved siden af den store jernlåge til kirkegården. Derfra er bilen fortsat ind ad den forkerte side af alléen af popler med hegnet som en slags plov foran sig.

- Det er utroligt, at bilen ikke er blevet bremset, men man kan se, at han lige har været inde at snitte et af træerne, siger Per Thimsen.

På sin vej er bilen pløjet gennem et af kirkegårdens bevaringsværdige gamle gravsteder.

- Der har været hegn omkring, og det er blevet tromlet ned, siger Per Thimsen, som er nervøs for, om gravstedet kan retableres.

- Der er ikke længere pårørende, og vi har vedligeholdelsen af det, fordi det er bevaringsværdigt. Men der er brugt materialer til det, som man ikke kan skaffe i dag, vurderer Per Thimsen.