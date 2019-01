Politiet uddelte bøder ved skoler: Børn uden sele og biler med for høje hastigheder

I uge to gennemførte blandt andet Sydøstjyllands Politi en færdselskontrol. Det affødte 81 bøder i Fredericia Kommune, og fungerende vicepolitiinspektør Jesper Engelund, er stærkt bekymret over, at bilister blandt andet kører med børn, der ikke er fastspændt. Arkivfoto: Dorthe Andresen

Sydøstjyllands Politi afholdt i uge to en målrettet færdselskontrol ved skolevejene. I Fredericia blev der uddelt i alt 81 bøder. 52 af dem drejer sig om for høj hastighed, men også manglende fastspænding af børn var en genganger.

Fredericia: - Jeg synes ikke, det er i orden. Det kan undre mig, at når vi ligefrem går i pressen forud og fortæller, at vi har den her kontrol, så kører folk alligevel ned til skolen, uden at børnene er fastspændt, de kører for hurtigt og taler i mobiltelefon. Sådan lyder det kontant fra Jesper Engelund, fungerende vicepolitiinspektør i hunde- og færdselsafdelingen ved Sydøstjyllands Politi.

Det koster det Hvis du kører med dit barn under 15 år, og han eller hun ikke er fastspændt, koster det dig ikke kun et klip i kørekortet. Du får også en bøde på 2000 kroner.

Flest fartbøder Alle kredse gennemførte i uge to en målrettet færdselskontrol af trafikanternes adfærd ved skolevejene. På landsplan blev der udstedt over 3900 bøder. I hele Sydøstjyllands Politikreds hedder tallet 403. I Fredericia 81. Især en ATK-kontrol på Røde Banke i forbindelse med eftermiddagstrafikken trak tallet op. Her blev 39 bilister blitzet for at køre for stærkt. Ud af de ni i alt kontroller i Fredericia i løbet af ugen var fire af dem ATK'er, og 52 bøder ud af de i alt 81 er hastighedsbøder. - Fart er stadig et stort problem, men på Røde Banke vil jeg næsten kalde det et normalt billede, selvom jeg synes, at bødetallet er ret højt, siger Jesper Engelund. Den fungerende vicepolitiinspektør var selv med ude på en af kontrollerne, gennemført på Skjoldborgsvej ved Ullerup Bæk Skolen den 8. januar i morgentimerne. Her blev 18 køretøjer standset, og i fem af dem sad børn, der ikke var spændt fast.

- Stærkt bekymrende - Mine kollegaer stod bare og tog sig til hovedet og sagde, at de (biler, hvor børn ikke var fastspændt, red.) jo kommer væltende, fortæller Jesper Engelund. Billedet med ikke fastspændte børn i bilen stødte både færdselspolitiet og patruljecenteret på flere steder i Fredericia i løbet af kontrollen. Ud over på Skjoldborgsvej blev der uddelt bøder for samme overtrædelse på Høgevej ved Kirstinebjergskolen og på Christian Winthers Vej i løbet af færdselskontrollen. - Det er stærkt bekymrende, at folk kører rundt med børn, der ikke er fastspændt. Jeg synes ikke, det er i orden, lyder det fra den fungerende vicepolitiinspektør. Foruden manglende fastspænding af børn og for høj fart blev der i løbet af ugen givet bøder for blandt andet håndholdt mobiltelefon, for at køre uden sele, narkotika-kørsel samt fejl og mangler på biler.