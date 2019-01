Fredericia: Sydøstjyllands Politi er nået frem til en endelig konklusion på bygningsbranden på Vesterballevej den 9. januar.

Her brændte en stor og nybygget industribygning ned til grunden, og brandårsagen var en ulykke i forbindelse med arbejdet med at lægge tagpap på bygningen. Det oplyser vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen til Fredericia Dagblad, efter at Sydøstjyllands Politi er blevet færdig med en brandundersøgelsesrapport.

Allerede 9. januar meddelte politiet, at tagdækningsarbejdet formentlig havde antændt branden, og rapporten bekræfter altså den første melding.

- Der er ikke nogen ting, der viser en anden vej. Alt tyder på, det skete i forbindelse med tagpaparbejdet, og det er også det, som arbejderne selv har angivet i vidneforklaringen. Det er det, vi har konkluderet som årsagen til branden, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Bygningen var opført i efteråret 2018, og fire lejere var flyttet ind i bygningen: Trævirksomheden GH Wood, Byens Bilpleje, brugtbilforhandleren CarNext og selskabet Mokoni, som også stod bag byggeriet.