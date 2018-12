Politiet skruede bissen af: På gader og stræder for at få en god snak med folk

Justitsministeriet har afsat penge til tættere kontakt mellem ordensmagt og borgere. Undersøgelser viser, at befolkningens utryghed stiger, mens tilliden til politiet daler. Lokalt er der registreret flere sigtelser i Korskærparken og Sønderparken efter et positivt knæk i kurven i 2013-16.

Der var dog ikke fare på færde. Besøget var et led i Sydøstjyllands Politis nye fremskudte indsats for at komme i snak med folk. Om alt muligt: Kriminalitet, utryghed, tryghed og diverse blandede politiforretninger.

Spurgt til Korskærparken

- Men vi fornemmer nu ikke, at folk generelt synes, der er mere utrygt derude, eller at der er mere kriminalitet, lød vurderingen fra politiassistenterne med lokalt kendskab, Jesper Thau og Mads Gregersen.

- Tal kan sige meget. Man skal bare også tage med, at der måske har været afsat flere ressourcer til efterforskning på et tidspunkt, og at det så nu giver flere sigtelser. Eller at sager, der har været efterforsket i nogen tid, først nu fører til sigtelser, uddybede Jesper Thau.

De kunne efter en halv time på pladsen fortælle, at der blandt andet var spurgt til netop de to store sociale boligområder.

- For eksempel hvad man kan gøre, hvis der bliver kørt stærkt på Korskærvej, fortalte Jesper Thau.