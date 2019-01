Politiet skal undersøge brandårsag: Formoder tagpap-arbejde gik galt

Der kan i de kommende timer blive behov for efterslukning, så derfor bistår hjemmeværnet med afspærring af indsatsområdet, mens det kommende arbejde for myndighederne står på.

Stadig afspærringer

Beboere i det evakuerede område kan nu vende tilbage, og dem, der skulle blive indenfor, kan gå ud igen. Dog er industriområdet mellem Lyngsoddevej og Vesterballevej stadigt afspærret. Sydøstjyllands Politi anmoder stadigt om, at nysgerrige ikke søger mod stedet, hvor myndighederne fortsat arbejder. I løbet af branden blev der udviklet kraftig røg, og antagelsen var og er, at den var giftig at indånde. Om det reelt var tilfældet, vil være en del af de videre undersøgelser. Der er ikke på nuværende tidspunkt bekræftede oplysninger om, at nogen beboere eller andre er blevet dårlige som følge af røgen. Politiet oplyser dog, at hvis man skulle føle sig dårlig og har været udsat for røgen, så skal man søge læge.